Stella Rossa che sofferenza | vittoria nel finale in 10 vs 11! È rivale dell’Inter

(Di domenica 1 settembre 2024) Lariesce a spuntarla solamente nel, nonostante la superiorità numerica. Contro il Radnicki finisce 1-0. Sarà euro-CON– La, avversariain Champions League, gioca sul campo del Radnicki per difendere il primo posto nel campionato serbo. La squadra allenata da Milojevic si presenta con tredici punti all’attivo, alla pari del Cukaricki. Match abbastanza complicato per gli euro-avversari dei nerazzurri, che faticano a costruire palle-gol e a rendersi pericolosi dalle parti della squadra di casa. Il match cambia nella seconda parte della ripresa, con Gluscevic che si becca la doppia ammonizione e dunque il rosso. Vantaggio per lache si riversa in avanti alla ricerca del gol. Rete che arriva all’85’ con Ivanic, che riesce ad insaccare dando laalla sua squadra.