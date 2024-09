Paralimpiadi Parigi 2024 canottaggio | Perini terzo nel singolo PR1 ma viene squalificato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Dalla gioia al dolore: pochi istanti dopo il bronzo conquistato, Giacomodalla finale delPR1 dialledi. Una gara strepitosa quella dell’azzurro, che comanda a lungo la gara e taglia il traguardo in terza posizione con il tempo di 9’16?38. Davanti a lui solamente il britannico Benjamin Pritchard, oro in 9’03?84, e l’ucraino Roman Polianskyi, argento in 9’14?47. L’emozione per il podio raggiunto però sfuma pochi istanti dopo, quando arriva la notizia della squalifica comminata all’azzurro. Il motivo? L’atleta ha dimenticato nella borsa personale il suo cellulare. Da regolamento, gli atleti non possono portare in barca alcun genere di attrezzatura elettronica capace di trasmettere e ricevere dati, anche se queste non vengono utilizzate.