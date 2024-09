Morte del tappezziere Indagati i tre amici di Stefano Bolognesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Glidisono stati iscritti nel registro degli. I tre uomini che erano con il cinquantatreenne giovedì sera e che, quando si è sentito male, dopo aver chiamato il 118 lo hanno lasciato a morire da solo su una poltroncina di fronte alla sua bottega in via della Libertà a Savigno, rispondono adesso di omissione di soccorso. Il fascicolo, aperto dalla pm Mariangela Farneti con le indagini affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Borgo Panigale, è pera seguito di altro reato. Perché, è l’ipotesi, il malore che ha stroncato ilpotrebbe essere dovuto all’assunzione di sostanze, probabilmente coca. Un sospetto che potrà essere chiarito all’esito degli esami autoptico e tossicologico, disposti dal magistrato per domani e affidati al medico legale Elena Giovannini.