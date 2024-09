Milan Zlatan Ibrahimovic non presente in tribuna a Roma Il motivo fa infuriare i tifosi!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 1 settembre 2024)ha disertato la trasferta dicon la Lazio: e ilfadel Diavolo!non eraina supportare la squadra nella trasferta dicontro la Lazio. Ildi questa assenza farà, però, sicuramente infuriare i tifosi del. Sì, perché il Senior Advisor della società rossonera per il fondo RedBird è in vacanza e si sta godendo ancora qualche giorno di relax. Certo, è un po’ strano che con un Diavolo alla deriva, il dirigente che ha tenuto le ultime conferenze stampa vada in vacanza! Ilha pareggiato con la Lazio per 2-2, dopo esser stato rimontato in pochi minuti. Due punti in tre partite e momentaneo 14esimo posto in classifica, già a meno 5 dalla vetta.