Lille-Psg oggi in tv | orari e dove vedere il big match di Ligue 1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Subito bignella terza giornata di1. A sfidarsi sarannoe Psg, due delle più importanti compagini del calcio francese. Primo vero test importante per il Psg di Luis Enrique, orfani del fuoriclasse Mbappé, che dovranno fare i conti con le ambizioni deldel canadese Jonathan David. Ilsi gioca alle 20:45 di domenica 1° settembre.-Psg non verrà trasmessa in alcun canale in TV o streaming in Italia. Chi la spunterà?-Psgin tv:il bigdi1 SportFace.