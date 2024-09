Lavori alla primaria Stop agli allagamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Quasi 200mila euro su due distinti lotti e finanziamenti,anti-gamento di fine estatedi piazza Unità d’Italia. Saranno consegnati con i primi di settembre e proseguiranno contestualmenteripresa delle lezioni: "Per vari motivi non è stato possibile anticiparli - così la sindaca Elisa Balconi - . Ma si farà in modo da non creare alcun disagio. È un intervento prioritario". Obiettivo: garantirsi autunno e inverno all’asciutto. Gli episodi di infiltrazioni egamento negli anni passati sono stati molti. L’ultimo anno è stato particolarmente critico sul fronte meteo e danni. E altri interventi precedenti non hanno sinora consentito la radicale risoluzione del problema. Gli interventi in lizza, come si diceva, sono due e riguardano il tetto "colabrodo".