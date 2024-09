Il messaggio del vescovo Marconi | In un mondo sempre più brutale si riscopra l’esempio di San Giuliano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) "Il mio augurio per questo Sanè rivolto a tutti, a partire da quanti hanno responsabilità amministrative e politiche, a tutte le autorità civili e militari. Rileggiamo con mente e cuore ben desti la Legenda fondativa della nostra identità di popolo maceratese. In unche si brutalizza, il primo dovere di una città universitaria è: non disgiungere mai l’impegno di sequela di “virtute e conoscenza“". È il cuore dell’omelia delNazzarenoche ieri pomeriggio, nel giorno del patrono di Macerata San, ha parlato dal sagrato del duomo invitando tutti, istituzioni incluse, a fare tesoro della "legenda" (dal participio latina "legenda", "da leggersi", con riferimento alla vita del santo) di Sanl’Ospitaliere. "Questa celebrazione è rivolta in modo particolare alla città – ha esordito monsignor–.