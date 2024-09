Corriere dello Sport – Niente Osimhen ma Luis Enrique promuove il Psg | Certe cifre senza senso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 1 settembre 2024) 2024-08-31 19:23:02 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: PARIGI (FRANCIA) – Epilogo inatteso in questo mercato per, che alla fine è rimasto a Napoli dove i rapporti con il club si sono logorati. E una ‘stoccata’ indiretta al club azzurro sembra quella lanciata in conferenza stampa da, tecnico del Psg che ha inseguito a lungo l’attaccante nigeriano e alla fine ha chiuso la propria campagna di rafforzamentol’arrivo di un centravanti., ‘stoccata’ al Napoli su? “Il mercato è quello che è. Volevamo ingaggiare certi giocatori, ma il loro prezzo non aveva”, ha dettoalla vigilia della trasferta di campionato in casa del Lille. “Abbiamo fatto un ottimo mercato – ha comunque sottolineato l’ex allenatore della Roma –. Siamo diventati più forti, con un giocatore per reparto. Sono più che soddisfatto”.