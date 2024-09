Cessione Osimhen è ancora tutto aperto | De Laurentiis ha fissato un nuovo prezzo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) Nonostante la chiusura del mercato europeo, il Napoli potrebbe cederese arriva un’offerta di almeno 80 milioni di euro. Victor, l’attaccante nigeriano del Napoli, potrebbelasciare il club partenopeo, con una possibile destinazione in Arabia Saudita che resta aperta. Nonostante il mercato di trasferimenti europeo si sia chiuso, Aurelio De, presidente del Napoli, haunper il suo centravanti, che potrebbe far saltare gli equilibri del mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, Denon ha completamente abbandonato l’idea di cedere, nonostante il fallito trasferimento in questa sessione. Il mercato arabo, infatti, èper alcuni giorni e il Napoli potrebbe approfittare di questa finestra per chiudere l’affare.