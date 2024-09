Armato tenta rapina in autogrill | Due colpi in due giorni | distrutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Un uomo,di coltello e con il volto coperto, incappucciato, con un sacchetto bianco in testa, fa irruzione nell’intimando alla dipendente a lavoro: "Dammi i soldi!". Ma due clienti, sulla cinquantina, presenti in quel momento gli urlano contro e il malvivente scappa. È la scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e raccontata dal proprietario dopo aver visionato le immagini – ora al vaglio degli inquirenti – e dopo il racconto della barista. Unata, avvenuta intorno a mezzanotte e 40, tra venerdì e ieri all’di Tolentino, in contrada Rancia, lungo la superstrada, che segue invece lamessa in atto giovedì al vicino distributore di carburante, che ha il medesimo proprietario. "Due episodi in due– afferma quest’ultimo – siamo a pezzi". E non è la prima volta.