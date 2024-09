Adriana Cavarero | Il vizio della modernità è l’individualismo | ripartiamo dalla parola donna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Bologna, 1 settembre 2023 – Lo sguardo dell’altro e la narrazione come significante dell’unicità di un’esistenza. Il femminile e la maternità quale esperienza da pensare senza stereotipie. Il linguaggio, le parole per nominare il mondo anche quando si tratta delle sue forme di distruzione, la guerra e la violenza sugli inermi. Da sempre, filosofa, figura di spicco del pensierodifferenza sessuale, docente universitaria e autorevole esponente di studi arendtiani, si confronta con i grandi temicontemporaneità, a partire dal proprio esseree in costante dialogo con pensatrici e scrittrici quali Simone de Beauvoir, Simone Weil, Virginia Woolf, Karen Blixen, Elena Ferrante e Annie Ernaux. Nel nuovo "si nasce”, scritto con Olivia Guaraldo e in uscita per Mondadori il prossimo 10 settembre,affronta la questione del linguaggio.