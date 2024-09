A cena col papà della star Beyoncé Serata da red carpet al Vesta Mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Come nasce il fenomeno Beyoncè? La storiapopè vero esempio di tenacia e voglia di perfezionarsi: a raccontarla è stato il padre e managercantante americana Mathew Knowles in unadi gala d’eccezione. Ad organizzare l’appuntamento è stato Alessandro Nomellini (che in America ha maturato una lunga esperienza alla guida di un’Accademia pronta a ripartire dopo lo stop imposto dalla pandemia) che ha raccolto all’esclusivoimprenditori, liberi professionisti, giornalisti e volti dello showbiz. Dress code imposto con abiti da redper l’appuntamento che ha regalato musica e intrattenimento. A fare gli onori di casa lo stesso Nomellini che ha condotto dal palco assieme all’attrice Maria Grazia Cucinotta.