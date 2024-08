Turismo il bilancio dell’estate | calano le presenze italiane sorpesa dall’extra UE

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Estate di overtourism? Sì, ma solo in alcune località. Estate di grandi numeri? Sì ma grazie soprattutto ai turisti stranieri e meno agli italiani con meno soldi a disposizione e massacrati dal caroprezzi. Insomma è un quadro in chiaroscuro quello che emerge dall’indagine di AssoConfesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, che parla di un trimestre estivo al di sotto delle aspettative con un meno 0,7 per cento di pernottamenti e di una flessione degli italiani (meno 2,9 per cento) compensate però dall’aumento dellestraniere (più 1,6 per cento). In calo ilbalneare (2 per cento), anche montagna (meno 1 per cento) e termale (meno 1,4 per cento) registrano una flessione. Tiene ilculturale, anche qui grazie ai visitatori dall’estero.