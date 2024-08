Superman & Lois | la quarta stagione uscirà molto prima del previsto

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 31 agosto 2024): ladelThe CW ha confermato oggi che lae ultimadisarà trasmessadel. In risposta alla creazione da parte della ABC di un blocco di game show dalle 20.00 alle 22.00 il lunedì per Celebrity Wheel Of Fortune e Press Your Luck, The Wranglers si sposta dal giovedì al lunedì, scambiando le serate con Scrabble e Trivial Pursuit. Con il martedì e il venerdì occupati da WWE NXT e Inside The NFL, l’unica scelta possibile è stata quella di spostare, che ora debutterà lunedì 7 ottobre anziché il 17 ottobre. Non c’è da preoccuparsi, però, perché la première di due ore originariamente prevista è ancora valida.continuerà poi ad andare in onda il lunedì alle 20.00 per tutta la durata dellafinale.