Spalletti apre ai giovani Tonali c’è Jorginho no Brescianini è la sorpresa

(Di sabato 31 agosto 2024) L’atteso (e scontato) ritorno a distanza di un anno di Sandroche ha appena terminato di scontare la squalifica per calcioscomesse, la prima chiamata per Caleb Okoli (difensore del Leicester) e Marco(centrocampista Atalanta), una nuova chance per Moise Kean (assente dal novembre del 2023) ma anche tante esclusioni eccellenti, daa Cristante, da Mancini a Chiesa, da Darmian ad Acerbi fino a El Shaarawy. Due mesi dopo l’eurofiguraccia in Germania e la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera, ecco le nuove scelte rivoluzionarie di Lucianoin vista del doppio impegno dell’Italia in Nations League contro Francia (6 settembre al Parco dei Principi di Parigi) e Israele (9 settembre sul campo neutro della Bozsik Arena di Budapest).