Sicuri che la Germania è peggio dell' Italia? Il dilemma di Feltri

(Di sabato 31 agosto 2024) Vorrei spendere una parola in difesaa vituperatadipinta da tutti ormai come luogo in cui l'economia si frantuma e il terrorismo cresce in maniera esponenziale. L'impressione è che ci sia un certo godimento a distruggere un paese che ci ha sempre guardato con supponenza. Ma che riserva grandi sorprese e ha un livello di vivibilità sorprendente. Ho visitato Berlino qualche tempo fa, viaggio fugace e non certo programmato. Partivo da una Milano torrida e sfiancante e mi aspettavo il caos di una città ruvida e di un popolo chiassone. All'arrivo mi accoglie un tempo mite e gradevole: nuvole, pioggerella fine, e una temperatura che incoraggiava una modesta bardatura. Da subito capisco che qui il clima è una faccenda seria e non perdono tempo con le balle sul surriscaldamento climatico. L'aeroporto è tirato a lucido, l'accoglienza bagagli scorre come un violino.