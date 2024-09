Questa non è una protesta contro Zelensky per la legge sulla Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca UOC

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 31 agosto 2024) Abbiamo trattato una precedente notizia falsa riguardo una presuntache avrebbe messo al bando la religione cristiana in Ucraina. In realtà, il Parlamento ucraino aveva approvato una norma che pone dei limiti ai credi religiosi le cui “sedi amministrative” si trovano in uno Stato aggressore. In questo caso, l’unica ad essere coinvolta è laucraina deldi(UOC) e non riguarda in alcun modo laCattolica o laordotossa indipendente dell’Ucraina (OCU). Per sostenere una sorta dida parte dei credenti della, circola un video con migliaia di uomini e donne che marcerebbero per sfidaree il suo governo a seguito della. Non risulta affatto. Per chi ha fretta Il video è stato registrato a Pochaev giorni dopo l’approvazione della