Pronti all’appello | ecco i nuovi presidi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Dirigenti scolastici, nominate le reggenze. Al timone del Vincenzo Benini di Melegnano, scuola superiore che comprende liceo scientifico, liceo delle scienze umane e tecnico-economico, per un totale di quasi mille iscritti, ci sarà Ornella Campana, che è già responsabile dell’istituto tecnico milanese Pier Paolo Pasolini. Ornella Campana prende il posto di Claudio D’Antoni, che assume la guida dell’Einstein di Milano e la reggenza del comprensivo Diaz, sempre nel capoluogo meneghino. Al vertice del comprensivo La Margherita - dieci plessi distribuiti tra Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano e San Zenone al Lambro, per un totale di 1222 alunni suddivisi in 67 classi - ci sarà Stefania Ruberto, preside del Cavalcanti di San Giuliano. Ruberto subentra a Elena De Silvestri, che dopo tre anni trascorsi nel Sud Milano ha accettato di dirigere il comprensivo di Mede, nel Pavese.