Oasis Live 2025 | biglietti in vendita ma accaparrarseli è un’impresa E la band mette il veto al secondary ticketing

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Ladeiper l’atteso ritorno sui palchi deglisi è aperta stamattina, ma i fan stanno avendo non poche difficoltà ad accaparrarsi i: i siti di Ticketmaster, See Tickets e Gigsandtours, su cui è possibile acquistare i ticket per le date nel Regno Unito, hanno segnalato problemi tecnici ancora prima della messa inper la mole di utenti che si è riversata sulle loro piattaforme, riporta la BBC. E pochi minuti dopo l’effettiva messa in, le persone in coda per i concerti londinesi al Wembley Stadium di luglio e agostohanno visto più di un milione di persone davanti a loro.