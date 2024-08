Napoli-Parma Lukaku in panchina

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 31 agosto 2024)sarà molto probabilmente la prima in campo per Romelu. Il bomber belga partirà ovviamente dalla, ma non è escluso possa provare a calpestare l’erba del Maradona almeno per qualche minuto. Quello del Maradona sarà un altro test probante per la formazione di Conte. Di fronte gli azzurri troveranno il briosodi una vecchia conoscenza, Fabio Pecchia. L’ex centrocampista delfu anche secondo di Rafa Benitez e proverà a tirare un brutto scherzo alla squadra che ha amato., Repubblica sue Mc Tominay “Comincerà proprio contro ill’avventura di Romelucon il: due allenamenti e la sensazione crescente di una forma che è compatibile con la possibilità di debuttare contro i gialloblù di Fabio Pecchia, tra le sorprese del campionato.