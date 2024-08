Meloni promossa dal 582% degli italiani il sondaggio | Leader matura e in crescita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Il 57,9%ritiene che Giorgiasia unmaturo, dato indel 3,1% rispetto al 2023. Mentre il 58,2% la “promuove” come Presidente del Consiglio. Non male per la premier che tra poco toccherà il traguardo dei due anni dal mandato che glile hanno affidato. Ilrealizzato da Lab21.01 è stato illustrato a “La Piazza”, forum di dibattiti politici organizzati da Affariitalaini.it. Vari sono gli aspetti presi in considerazione per valutare la fiducia nella presidente del Consiglio. Cresce la fiducia nellapremier IlLab21.01 Le percentuali variano a seconda dell’ambito sul quale sono state poste le domande. Per esempio, l’operato del suo governo è giudicato positivamente dal 50,8% della popolazione.