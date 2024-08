LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Carlotta Gilli e Francesco Bettella d’argento! Tra poco Angela Procida

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:32 Il programma continua con la medesima finale, però per la categoria S2, questi i partecipanti: Rodrigo Santillan, Cristopher Tronco Sanchez, Alberto Caroly Abarza Diaz, Gabriel Geraldo dos Santos Araujo, Vladimir Danilenko, Jacek Czech, Roman Bondarenko e Jesus Rey Lopez Cervantes. 19.29 ANCORA ARGENTOOOOOOOOOOO!lotta con tutto se stesso e tocca la piastra in seconda posizione con 1:13.90, sesta medaglia paralimpica in carriera per lui! Oro per un inarrivabile Kamil Otowski (1:07.95), il bronzo va invece a Anton Kol (1.14.44).