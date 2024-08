LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Marc Marquez stravince la Sprint Race davanti a Martin Bagnaia solo nono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 15.29 Va quindi in archivio questadel Gran Premio di. Grazie a tutti per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Restate con noi per tutti i commenti e le analisi. 15.27 Dopo latorna in testa al Mondiale Jorgecon 279 punti complessivi contro i 276 di. Terzo Bastianini a 217, poia 204. 15.26 Dopo, completa il podio un gigantesco Pedro Acosta che sta correndo alla grande questo fine settimana, è partito dal Q1 e ha preso la seconda posizione in qualifica e sta continuando ad avere un fantastico rendimento. 15.25la sfida a distanza conin ottica Mondiale:ator è arrivato avanti di oltre 17 secondi rispetto a un Pecco in affanno, che ha chiusoe non aveva il passo per restare