Leao e Theo Hernandez fuori | Fonseca voci fuori controllo dallo spogliatoio Milan

(Di sabato 31 agosto 2024) L'indiscrezione è clamorosa e molto indicativa di quanto sta accadendo in questi giorni dentro il. Il mister Paulo, che questa sera all'Olimpico contro la Lazio si potrebbe già giocare una bella fetta del suo futuro in rossonero, sarebbe tentato di lasciare in panchina Rafa. Vale a dire, quelli che unanimemente vengono considerati insieme a Mike Maignan e al neo-arrivato Morata gli unici giocatori davvero di livello internazionale del Diavolo. Non solo: i due giocatori più amati dai tifosi, due giovani "senatori" di una squadra praticamente rifondata e ribaltata rispetto a quella che solo 2 anni fa, nel 2022, aveva vinto lo scudetto.sono stati tra i più deludenti (e nervosi) nel ko di Parma di una settimana fa, anche se decisivi nella triangolazione che ha portato poi al gol di Pulisic del momentaneo 1-1.