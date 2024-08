In Libia anche gli Usa cercano stabilità Ecco come e perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 31 agosto 2024) Può sembrare un’incoerenza che il comandante di AfriCom del Pentagono offra una photo-opportunity a un capo miliziano che sta a sua volta offrendo alla Russia una piattaforma logistica per l’attività in. Ma la visita che porta il generale Michael Langley a farsi fotografare mentre stringe la mano a Khalifa Haftar, capo clan di una milizia famigliare molto esposta con Mosca, dimostra tutte le complessità libiche. Innanzitutto racconta che Haftar, signore della guerra di Bengasi e protettore militare della politica in Cirenaica, resta in qualche modo un interlocutore che non può essere escluso da piani per il futuro del Paese.