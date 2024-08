Highlights e gol Napoli-Parma 2-1 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Il match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Primo tempo appannaggio della squadra ospite, che colpisce due legni e si porta in vantaggio al 19? con Bonny su rigore. Il Napoli però da vita ad un vero e proprio assedio nella ripresa, che raggiunge il suo apice quando Suzuki lascia in 10 i suoi per un'ingenua doppia ammonizione, costringendo il difensore Delprato ad andare in porta. I partenopei trovano così il pareggio al 92? con Lukaku e poi anche il vantaggio al 97? con Zambo Anguissa. Apoteosi al Maradona, con tutti i giocatori in campo per festeggiare.