Gp di Aragon di MotoGp Marquez è il più veloce nella Sprint Bagnaia è nono

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – E’ ancora Marcil piùnel Gp di. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini si aggiudica anche larace nel circuito della Ciudad del Motor, e torna alla vittoria dopo 1042 giorni. Dietro di lui Jorge Martin, che adesso è di nuovo in testa alla classifica del mondiale, con 279 punti contro i 276 di Francesco ‘Pecco’, e Pedro Acosta. Il pilota torinese della Ducati, in difficoltà, infatti arriva solo, dietro anche al compagno di scuderia Enea Bastianini e Fabio Quartararo. Ritirati Alex Espargaro, Johann Zarco e Franco Morbidelli. (Fonte Adnkronos) FotoFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.