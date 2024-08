Fiorentina Cataldi saluta la Lazio | Non avrei mai immaginato un epilogo così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) “Nonmai pensato di trovarmi a scrivere queste righe nell’ultimo giorno di mercato. La vita però è imprevedibile. Ci sorprende e ci travolge con situazioni inaspettate, impronosticabili. Succede anche nelle più belle e intense storie d’amore, come quella tra me e la”. Lo ha scritto, sui social, Danilo, nuovo centrocampista della. “Ho coronato il sogno di ogni bambino: giocare ai massimi livelli con la propria squadra del cuore. È difficile descrivere i sentimenti di una giornata. Amare vuol dire esserci sempre, ma a volte anche lasciar andare. Per me laè sempre venuta prima di tutto e ho sempre lottato per il suo bene. Nonmaiun”, ha aggiunto. A Firenze l’extroverà Edoardo Bove, ceduto dalla Roma proprio alla