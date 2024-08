F1 | un italiano torna nel CircusAntonelli' un sogno che s' avvera'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) "È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes al fianco di George (Russell, ndr) per il 2025. Arrivare in F1 è unche coltivo fin da quando ero bambino". Queste le prime parole di Kimi Antonelli dopo l'annuncio della Mercedes che riporta in Formula 1 da pilota ufficiale undal 2021, ultima stagione di Antonio Giovinazzi alla Sauber Alfa Romeo. "Voglio ringraziare il team per il sostegno che mi ha dato finora nella mia carriera e per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti - ha detto il driver emiliano - Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul miglioramento e sui migliori risultati possibili per la squadra. Sono anche molto contento di diventare compagno di squadra di George.