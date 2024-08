Dirigente scolastica in congedo | Diciassette anni esaltanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Una cerimonia speciale è in programma oggi al Liceo Classico – Linguistico Daniele Crespi: nel cortile interno dell’istituto di via Carducci verrà interrata una capsula del tempo, destinata a contenere oggetti, immagini e messaggi per i posteri. L’iniziativa è stata promossa dal comitato studentesco del prestigioso liceo bustocco, e sarà anche occasione per un saluto particolare, quello allaCristina Boracchi, da lunedì 2 settembre in pensione. Sono invitati tutti gli studenti, anche gli ex alunni, che hanno mantenuto un forte legame con il liceo, portando ciò che pensano potrà essere interessante per i giovani che in futuro frequenteranno l’istituto.