Come i Fantastici Quattro della Marvel potrebbero preparare Avengers | Secret Wars con due soli attori

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024) Anche se manca ancora un anno, I: First Steps è uno dei film in uscita più attesi delCinematic Universe, soprattutto perché il film darà ai fan qualcosa che desideravano da tempo: La Prima Famigliache entra a far parte del MCU. L’attesa per il film continua a crescere, anche perché la produzione è in corso e i fan iniziano a ricevere ulteriori scorci del film: questa settimana, le foto del set hanno reso i fan entusiastipossibilità di realizzare la versione più accurata dei fumetti de La Cosa. Ma i fan sono anche entusiasti disi inseriranno nel più ampio MCU, specialmente con alcuni film importanti in arrivo dopo di loro, in particolare