Ancora sangue sulle strade pontine | morta una mamma di 24 anni Ferito il figlio piccolo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Un altro incidente stradalele ha funestato questa notte tra venerdì e sabato. Sull’asfalto è rimasta una giovanedi 24, che viaggiava in auto col compagno, la sorella di lui ed il, di meno di un anno. A quanto pare ha fatto tutto da solo il conducente del mezzo, un ragazzo di 22originario dell’est Europa. Mentre percorreva via Sant’Anastisia a bordo della sua Wolkswagen Golf GT, per motivi al vaglio delle autorità giunte poco dopo sul posto, ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada e si è cappottato. Una carambola lunghissima, durata 80, forse 100 metri, che ha causato la morte della giovane italiana ed il ferimento degli altri passeggeri. I sanitari del 118, arrivati sul posto con alcune ambulanze e l’auto medica, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il bambino a Roma.