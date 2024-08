Tutto pronto per La SpoletoNorcia in MTB 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Spoleto, 30 ago. (askanews) – Come ogni anno, ormai giunti all’undicesima edizione, Spoleto si veste di festa in occasione de Lain MTB, il più grande evento cicloturistico d’Italia che quest’anno nel weekend 30 agosto-1° settembre ospiterà oltre 1500 partecipanti che pedaleranno sulla spettacolare Vecchia Ferrovia, da anni per gran parte dei suoi 51 km convertita con successo in tracciato ciclopedonale grazie al lavoro di cittadini, ciclisti e appassionati di un territorio ineguagliabile. Intorno alla manifestazione cicloturistica di domenica 1° settembre – cinque percorsi aperti a tutti, diversi per difficoltà, incluso un nuovo percorso SN Chrono – è in programma una grande kermesse di tre giorni partita oggi con eventi , degustazioni e iniziative presso il Village de La, nel cuore della città.