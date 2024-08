TIVOLI Arrestato 26enne con 40 chili di droga nel box

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Scoperto dalla polizia con hashish e marijuana in un box affittato Un giovane di 26 anni, residente ae già noto alle forze dell’ordine per reati legati alle armi, è statodopo essere stato sorpreso con 40di, tra hashish e marijuana, nascosti in un box da lui affittato. L’operazione è stata condotta dai poliziotti del Commissariato Distaccato di– Guidonia, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Roma e con l’ausilio di unità cinofile. Dopo l’arresto, ilè stato trasferito in carcere. Questa mattina, il giudice per le indagini preliminari (gip) ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare in carcere. Nei giorni scorsi, la stessa squadra avevaun altro giovane, incensurato, trovato in possesso di 213di hashish.