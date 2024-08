Reazione a Catena le Diplomatiche vincono al debutto | il montepremi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sono durati appena un giorno i ‘Polpi di Terra', che nella puntata del 30 agosto si sono congedati da. A far fuori questi giovani pugliesi trapiantati in Piemonte sono state tre ragazze soprannominate ‘'. Per Jessica, Giulia e Giorgia è stata un'avventura positiva, iniziata bene e terminata ancora meglio. Nelle tasche delle tre nuove campionesse, infatti, è finita una somma di tutto rispetto! Lefanno fuori i Polpi di Terra Giorgia e Giulia vengono da Venezia, mentre Jessica è di Brescia. Essendo tre studentesse universitarie, che studiano relazioni internazionali, hanno deciso di farsi soprannominare ‘'. La portavoce del trio ha svelato che in realtà loro sono poco. E dopo aver augurato loro in bocca al lupo, Pino Insegno ha dato il via allo show.