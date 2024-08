Pistoiese Cosa ha detto il pre-campionato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Mancano ormai solamente due giorni al debutto ufficiale della, che domenica alle 15 esordirà in Coppa Italia sul campo del San Donato Tavarnelle. La sfida del Pianigiani inaugurerà un mese denso di appuntamenti per la squadra arancione, che sette giorni più tardi muoverà i primi passi anche incon la trasferta di Fiorenzuola. Prima dell’esordio inperò la squadra e lo staff tecnico saranno protagonisti nella consueta presentazione d’inizio anno aperta all’intera città. La data scelta dovrebbe essere giovedì 5 settembre, anche se in casi simili il condizionale è d’obbligo, mentre c’è ancora riserbo per quanto riguarda la location, che potrebbe anche non essere in una piazza cittadina come fu lo scorso anno, bensì allo stadio.