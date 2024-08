Perché la madrina del festival di Venezia si fotografa vestita nell’acqua?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ildel Cinema di, come qualsiasi altra manifestazione di lunga data, ha le sue tradizioni che vanno a comporre una sorta di liturgia immutabile. Una di queste, ad esempio, prevede che ladella manifestazione (e Sveva Alviti quest’anno non ha fatto eccezione) si facciare mentre gioca con l’acqua completamente. La location , anche in questo caso, è sempre la stessa. Si tratta, infatti, della spiaggia di fronte l’Hotel Excelsior, struttura storica del Lido e al centro della storia più glamour della kermesse. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) Stabilito questo, però, è naturale chiedersi quali siano le origini di un rito cui nessuna attrice, fino a questo momento, si è sottratta.