Obi è vincitore del Riccione On Stage 2024 con Odissea sul Divano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Obi vince per ilOn, il contest di Radio DeeJay, con “sul”. Da ieri 29 agosto il brano è in radio, e dal 6 settembre si troverà su tutte le piattaforme digitali. Chi ha vintoOn? Obi vince per ilOn, il contest di Radio DeeJay, con “sul”. Dal celebre poema omerico fino ad arrivare alle visioni di Kubrick, il termine “” ha sempre rappresentato un elemento profondo e indissolubile dell’animo umano. Il concetto di viaggiare restando fermi, evocando quell’illusione di movimento che si prova su una grande nave quando il mare è calmo, è una sensazione che OBI ha esplorato a fondo nella scrittura di questo brano, poi arrangiato e prodotto dalle sapienti mani di Raffaele Scogna (Rabbo) e Marco Olivi.