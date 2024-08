Nell’Eurozona calano disoccupazione e inflazione ma la Bce chiede cautela sui tassi di interesse

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dati positivi da parte dell’Unione europea per quanto riguarda il mese di agosto. Nei Paesi che adottano la moneta unica, la cosiddetta Eurozona, l’è calata fino a raggiungere il 2,2%, uno dei dati più bassi dall’impennata degli scorsi anni e quasi in linea con i parametri ritenuti indice di un mercato dei beni e dei servizi in salute. Al contempo si è verificato anche un calo della, che è scesa al 6,4% dal 6,5% del mese precedente, pur con dati molto diversi a seconda dei vari Paesi europei. Questi risultati sono stati pubblicati in contemporanea a nuove dichiarazioni dei vertici della Bce che hanno avvisato che un prossimo taglio deidovrebbe essere attuato con