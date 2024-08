Nations League i 23 convocati dell’Italia | tornano Tonali e Kean Prima volta per Okoli e Brescianini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) A più di due mesi di distanza dalla sconfitta contro la Svizzera negli ottavi di finale dell’Europeo, la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti è pronta a tornare in campo. Il ct azzurro ha convocato 23 calciatori per le imminenti sfide contro Francia e Israele di, in programma rispettivamente venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest.convocazione in assoluto per Caleb(che aveva svolto un paio di stage nel 2022) e per Marco. Torna a distanza di un anno Sandro, che ha finito di scontare la squalifica per scommesse, e ritrova la maglia azzurra anche Moise, assente dal novembre 2023.