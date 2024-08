Moussa Sangare chi è il presunto assassino di Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 30 agosto 2024 –. È questo il nome deldi, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e 30 luglio scorsi, in via Castagnate, a Terno d’Isola, nella Bergamasca. L’uomo è stato fermato nella notte dai carabinieri, perché gravemente indiziato per l’omicidio. E così, a un mese esatto dal delitto, è arrivata la svolta.è un 31enne, nato in Italia da genitori marocchini, residente a Susisio, a circa 17 chilometri di distanza da Terno d’Isola. Secondo quanto si apprende, è disoccupato e sembra non conoscesse la vittima. Sarebbe inoltre una persone con fragilità psichiche già nota alle forze dell’ordine.