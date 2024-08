Mery non c’è l’ha fatta il tragico schianto insieme al marito è stato fatale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Carini in lutto per la perdita diGallina, 35 anni, deceduta dopo unincidente stradale avvenuto domenica 25 agosto sulla Palermo-Catania, nella zona di Buonfornello. La donna è morta all’ospedale civico di Palermo dopo cinque giorni di agonia, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e l’intera comunità. La dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto mentreGallina e suo, Francesco Zimbardo, erano in viaggio verso Palermo a bordo di una moto. Per ragioni ancora da chiarire, Francesco ha perso il controllo del mezzo, causando una caduta rovinosa sull’asfalto. Immediatamente, i soccorsi del 118 sono intervenuti, trasportando i coniugi d’urgenza in ospedale.ha lottato tra la vita e la morte per cinque giorni, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere.