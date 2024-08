Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv | programma 30 agosto orari e streaming L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)venerdì 30(a partire dalle ore 14.00) va in scena la seconda giornata dellaCup: nelle acque di Barcellona prosegue il torneo degli sfidanti, ovvero la competizione che designerà l’equipaggio che avrà il diritto di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà il palio la America’s Cup. Si preannunciano scontri decisamente appassionanti tra i Challenger, desiderosi di meritarsi il diritto di battagliare per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo.rà American Magic in un testa a testa che si preannuncia rovente: si scontrano le due grandi favorite della vigilia, il sodalizio italiano cercherà di mettere in chiaro le cose contro gli statunitensi come già successo nel preliminare di settimana scorsa. Sarà la terza regata del giorno a partire dalle ore 14.00. American Magic aprirà infatti le danze alle ore 14.