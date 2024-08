LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | 4 55 per Arjola Dedaj al primo tentativo

Leggi tutta la notizia su oasport

11.28 Nullo il secondo salto di Delya Boulaghlem. 11.26 10.40 per Raoua Tlili che si porta in testa alla finale del getto del peso F41. 11.24 Non si migliora Mirzayorova che realizza 5.12 al secondo. 11.22 4.35 per la brasiliana Alice de Oira Correa. 11.21 23.42 per El Kaoui al. La marocchina sale così in seconda posizione. 11.19 Nella prima batteria dei 400 metri femminili T11 si è imposta Cuiqing Liu in 59.09. 11.17 Inizia al serie di El Kaoui nel lancio del disco F55. 11.16 Iniziata la prima batteria!! 11.14 Questa la prima batteria dei 400 metri femminili della categoria T11: 1 CHN LIU Cuiqing (T11) Guide: CHEN Shengming 56.00 58.32 3 ANG MOKO Juliana Ngleya (T11) Guide: SAPALO Abraao Abreu 1:02.18 1:09.85 5 COL PABON MAMIAN Angie Lizeth (T11) Guide: ARIZALA OCORO Luis Dahir 57.46 58.