Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 30 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di302024: Ariete Ancora forte influsso della Luna in Cancro, che porta l'attenzione sulla casa e famiglia, genitori e figli. Man mano però si avvicina al Leone e diventa più leggera, gioiosa, appassionata. Bello l'impulso di proteggere le persone care e gli amici, attenti solo a non diventare troppo possessivi. Il mese si conclude con Mercurio attivissimo, eccezionale l'aspetto con Giove, non solo impegno e bravura, avete anche fortuna in ogni vostra iniziativa. Provocazioni sessuali. Toro Se dovete prendere un traghetto, il mare è molto presente nel vostro cielo, oppure un treno, un aereo, partite possibilmente nella prima parte del giorno quando la Luna è ancora in Cancro.