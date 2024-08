La prima di Kamala Harris in tv | Se vinco continuo la politica estera di Biden Trump | Che noia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ladiin tv, nell’intervista alla Cnn, non ha regalato particolari emozioni. Ma la notizia principale, certamente la più interessante, è stata quella sulla. La vicepresidente in carica e candidata dei dem ha detto che se vincerà le elezioni continuerà ladi Joein Israele, uno dei punti più controversi e criticati della casa Bianca, mentre nessuna domanda le è stata fatta sulla guerra a Kiev. Ladie le parole su ambiente e immigrazione L’intervista della Cnn(secondo i media americani poco incalzante e piuttosto accomodante) ha visto incredibilmente l’assenza di una domanda sulla guerra in Ucraina, mentre su Israele,ha detto che, “continuerà a lavorare per due Stati e due popoli”.