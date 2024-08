La Callas di Angelina Jolie conquista il Festival del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 30 agosto 2024) Life&People.itrivive gli ultimi giorni di Marianel film Maria, in concorso alla Mostra deldi. La vita dellaè un dramma moderno, sembra la trama di una tragedia greca, lo capì bene Pier Paolo Pasolini quando scelse la divina cantante per interpretare la sua Medea. Sono passati decenni da quel lontano 1969, ma il mito di Mariaè ancora vivo e il nuovo film di Pablo Larrain, Maria, promette di perpetuare ulteriormente la leggenda della più grande diva della storia dell’Opera. Il regista cileno porta in Laguna un film che racconta gli ultimi, dolorosi sette giorni di vita della diva, sola, senza più voce e attratta dalla morte.