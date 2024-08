Il romanzo di Guerrera ricordando Franco Battiato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) La scrivania del giornalista siciliano Pietro Serra è ingombra di fotografie e di documenti. Immagini che ritraggonoin ogni momento della sua vita e carriera. Sui fogli in disordine, quel che Pietro ha scritto di lui e alcune testimonianze firmate dallo stesso. Serra è a un bivio. Ha deciso da tempo di lasciare il giornalismo per dedicarsi alla regia di film. Quel materiale è ciò che gli serve per entrare in empatia con il suo personaggio. Entrambi siciliani e come tanti giovani hanno scelto di abbandonare la loro terra in cerca di fortuna, lasciando famiglia e affetti, amici e abitudini. Serra approda a Roma,a Milano. Il destino vuole che i due si conoscano e diventino amici. ’Tornerò ancora.