Ia | Conte ' a rischio milioni posti lavoro processo da governare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "È notizia di questi giorni che Klarna, la nota azienda fintech svedese, si appresta a licenziare drasticamente i lavoratori sostituendoli con l'Intelligenza artificiale. L'amministratore delegato Sebastian Siemiatkowski ha detto senza troppi peli sulla lingua che 'spetta ai governi gestire le ricadute occupazionali'. Ovvio che non può e non deve funzionare così: verrebbe meno quella responsabilità sociale che le imprese, a ogni latitudine, devono assumersi". Così Giuseppesui social. "Ma le parole di Siemiatkowski anticipano un trend destinato ad affermarsi sempre più, in molteplici settori della produzione e dei servizi, dove robotica e intelligenza artificiale rischiano di cancellare centinaia dididiin tutto il mondo, oltre 20solo in Europa.