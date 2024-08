Giugliano in Campania | Controlli dei carabinieri chiusa un attività commerciale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Blitz deiinin: sanzioni per 60mila euro, arresti e chiusura di una pizzeriaserali per idella compagnia diinche hanno setacciato la città a nord di Napoli grazie anche al prezioso contributo del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Squadra di Intervento Operativo. Identificate 89 persone e controllati 64 veicoli. Diverse le sanzioni al codice della strada: 8 per guida senza casco, 11 per guida senza assicurazione, 12 sanzioni per guida senza revisione e nove multe per guida senza patente per un totale di 60mila euro. Durante le operazioni è stato arrestato, in forza a un ordine di carcerazione emesso dall’ autorità giudiziaria, S. C., 37enne del posto. L’uomo dovrà scontare la pena della reclusione di due anni, otto mesi e 10 giorni di reclusione per una rapina commessa nel 2022.